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Международный день йоги в Пензенской области
Сегодня в Пензе
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По инициативе Посольства Индии в России 18 июня 2017 года на фонтанной площади города «Спутник» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области проводится йога-сессия, посвящённая Международному дню йоги. Программой йога-сессии в Пензе предусмотрено торжественное открытие мероприятия, лекция о традиционной Индийской Йоге, освещающая пользу для здоровья и благосостояния людей, медитация НАМАСКАРА МУДРА, медитация в ДЖНЯНА МУДРЕ с закрытыми глазами, свободная программа (мастер-классы от преподавателей Йоги региона – по кундалини-йоге, йоге с партнёром, детской йоге, йоге-микс, универсальной йоге, хатха-йоге, терапевтической йоге, йоге в гамаке и т.д., индийские танцы и музыка, ведическое питание, астрологические прогнозы). Приглашаем жителей на бесплатную йога-сессию, посвящённую Международному дню Йоги с 11.00 до 15.00 18 июня 2017 года на фонтанной площади города "Спутника". Для участия в йога-сессии необходимо взять с собой коврик, своих друзей и хорошее настроение.
По инициативе Посольства Индии в России 18 июня 2017 года на фонтанной площади города «Спутник» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области проводится йога-сессия, посвящённая Международному дню йоги.
Программой йога-сессии в Пензе предусмотрено торжественное открытие мероприятия, лекция о традиционной Индийской Йоге, освещающая пользу для здоровья и благосостояния людей, медитация НАМАСКАРА МУДРА, медитация в ДЖНЯНА МУДРЕ с закрытыми глазами, свободная программа (мастер-классы от преподавателей Йоги региона – по кундалини-йоге, йоге с партнёром, детской йоге, йоге-микс, универсальной йоге, хатха-йоге, терапевтической йоге, йоге в гамаке и т.д., индийские танцы и музыка, ведическое питание, астрологические прогнозы).
Приглашаем жителей на бесплатную йога-сессию, посвящённую Международному дню Йоги с 11.00 до 15.00 18 июня 2017 года на фонтанной площади города "Спутника".
Для участия в йога-сессии необходимо взять с собой коврик, своих друзей и хорошее настроение.
Новость: Валера Марков 14 июня 2017
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