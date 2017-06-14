Международный день йоги в Пензенской области

По инициативе Посольства Индии в России 18 июня 2017 года на фонтанной площади города «Спутник» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Пензенской области проводится йога-сессия, посвящённая Международному дню йоги.

Программой йога-сессии в Пензе предусмотрено торжественное открытие мероприятия, лекция о традиционной Индийской Йоге, освещающая пользу для здоровья и благосостояния людей, медитация НАМАСКАРА МУДРА, медитация в ДЖНЯНА МУДРЕ с закрытыми глазами, свободная программа (мастер-классы от преподавателей Йоги региона – по кундалини-йоге, йоге с партнёром, детской йоге, йоге-микс, универсальной йоге, хатха-йоге, терапевтической йоге, йоге в гамаке и т.д., индийские танцы и музыка, ведическое питание, астрологические прогнозы).

Приглашаем жителей на бесплатную йога-сессию, посвящённую Международному дню Йоги с 11.00 до 15.00 18 июня 2017 года на фонтанной площади города "Спутника".

Для участия в йога-сессии необходимо взять с собой коврик, своих друзей и хорошее настроение.