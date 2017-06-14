ОБЕЗВРЕДИЛИ ТЕРРОРИСТОВ

По легенде учений, группа «террористов» совершила ряд терактов в Городище – вооруженный налет на отдел следственного управления и подрыв автобуса с болельщиками Кубка конфедераций FIFA 2017 на федеральной дороге. Начальником регионального управления ФСБ России принято решение о проведении на территории района контртеррористической операции.

Тактико-специальные учения «Рельеф-2017» призваны отработать действия оперативного штаба при проведении антитеррористических мероприятий, в том числе – в лесистой местности.

Группировка оперативного штаба в течение двух дней располагалась в полевых условиях. Спецподразделения действовали в соответствии с возлагаемыми на них задачами. Руководителем штаба было принято решение о силовом уничтожении группы «террористов». В результате, преступники были обезврежены. Учения позволили оценить готовность правоохранительных органов и экстренных служб действовать в случае возникновения террористической угрозы.