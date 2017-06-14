Благоустройство городских территорий — вопрос актуальный в любое время года. С него и началось очередное заседание комиссии по ЖКХ Пензенской Думы. Начальник профильного ведомства, Андрей Гришин, доложил о количестве техники и числе работников, занятых наведением порядка на территории города: «Ежедневно на территории Пензы в работах по благоустройству задействовано порядка 120 единиц техники и более 350 работников специализированных организаций. На придомовых и внутриквартальных территориях надлежащее санитарное состояние поддерживают порядка 450 дворников и 40 единиц техники».

Особо депутатов беспокоит благоустройство территорий придомовых, за что в ответе управляющие компании. Контроль за их деятельностью Управление ЖКХ раньше вело на двух уровнях.

«Первый уровень контроля — это Правила благоустройства и статья 3.1, которая раньше была в КоАП Пензенской области и позволяла привлекать управляющие компании к административной ответственности. Но сейчас этот пункт упразднён, и составлять протоколы мы уже не можем. У нас остался второй уровень контроля — контроль муниципальный, который находится при нашем ведомстве. Но мы обязаны заблаговременно предупреждать УК о предстоящей проверке. Кроме того, мы не можем самостоятельно инициировать такую проверку. Нам необходимо обращение граждан», — отметил Андрей Гришин.

Беспокоит депутатов и самовольный захват муниципальной земли жителями под парковки. Жиганша Туктаров привёл конкретный пример — дом 14 на Проспекте Строителей:

«Люди захватили землю напротив дома под парковку, но парковкой эту территорию я назвать не могу. Скорее, это место для распития спиртных напитков. Жители дома страдают от шума, от ругани... Сколько будет продолжатся такой беспредел?»

«У нас уже подготовлено постановление по порядку сноса как раз таких объектов, которые включают в себя не только цепочки, замки, колышки, но и ларьки. Отвечать за это будет городской Департамент ЖКХ, и сейчас мы приводим в соответствие его устав», — ответил Андрей Гришин.

Также в ходе заседания депутаты обсудили подготовку пляжей к купальному сезону и финансирование ремонта городских тротуаров.