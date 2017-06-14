Гвардеец-2

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» отметил свой юбилей. За пять лет на Пензенской земле побывало более 3 тысяч молодых ребят, которые прошли подготовку по военным дисциплинам.

«По программе «Гвардейца» подразумевается строевая, физическая, огневая, тактические подготовки, вам дадут те навыки, которые должны уметь и знать настоящие мужчины», - отметил помощник Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО, Владимир Колчин.

В этом году на базу одного из лучших военных вузов округа — Пензенского артиллерийского инженерного института приехало 180 ребят Поволжья, Республики Крым, Луганска.

«У вас будет возможность посетить и культурные объекты нашего региона, я надеюсь, вам удасться посетить и Лермонтовский заповедник Тарханы, где покоится прах М.Ю. Лермонтова», - говорит Губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.

«Дорогие юнармейцы, наследники победителей! Поздравляю вас с началом лагерной смены и желаю успехов в освоении азов солдатской жизни. Успехов вам во всем!», - напутсвует ребят Владимир Керханаджев, Председатель городского совета ветеранов.

Первая смена «Гвардеца-2» продлится до 29 июня. С 3 по 19 июля начнется вторая. За две смены военные дисциплины освоят свыше 700 ребят.