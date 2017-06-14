ДВОРИТЬ ДОБРО

Общение, главным образом – на тонах повышенных. Хотя повод для схода граждан – самый, на первый взгляд, положительный. Представитель центрального аппарата Общероссийского Народного Фронта Светлана Калинина предлагает населению нескольких домов на улице Рахманинова улучшить свою среду обитания. Причем – за счет государственной казны. По федеральному проекту «Комфортная городская среда» на преображение дворов предусмотрены немалые финансовые вложения.

«В 2017 году уже выделены деньги, 20 миллиардов рублей на программу благоустройства. Плюс выделены еще 23 миллиарда дополнительных средств. У нас есть регионы-доноры, которые тоже получили субсидирование. И два региона, которые не взяли у нас эти средства – это Москва и Санкт-Петербург», – рассказала координатор Центра ОНФ Светлана Калинина.

Главное – договориться жителям, какие изменения им необходимы и составить проект в соответствии с интересами обитателей соседних многоэтажек. Контролировать процесс будет, в том числе, и ОНФ.

«Есть поручение Президента, что Общероссийский Народный фронт должен отработать, какие должны быть критерии мнений граждан при отработке городских территорий и, вообще, всех проектов городской среды», – отметила Светлана Калинина.

По федеральной программе предусмотрена реконструкция не только городских придомовых территорий, но и малых поселений.