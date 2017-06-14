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Пензенцам напомнили о правилах поведения на воде
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Выходной день — прекрасная возможность отдохнуть на природе, поплавать на озере и порыбачить. Главное — соблюдать меры безопасности, чтобы отдых не обернулся трагедией... Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели очередное патрулирование наиболее популярных мест отдыха пензенцев на воде: Сурское водохранилище и саму Суру. В ходе рейда они проверили документы у водителей на право управления судами, а также техническое состояние и наличие спасательных жилетов.
«Отдыхая вблизи водных объектов, соблюдайте элементарные правила безопасности и не оставляйте детей без присмотра! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01», — отметил заместитель начальника отдела БВО ГИМС России по Пензенской области, Марат Мурсяев.
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