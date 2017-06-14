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Граждане России
Сегодня в Пензе
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Получение паспорта своего рода всегда праздник, а получить его ещё и накануне Всероссийского праздника вдвойне приятно. В администрации города Пензы состоялась торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню России. В связи с этим губернатор Пензенской области обратился к самым юным получателям этого важного документа.
«Сегодня важное событие для каждого из Вас-это вручение паспортов. Сегодня Вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации»,-сказал губернатор Пензенской области, Иван Белозерцев.
В церемонии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти Пензы и области. К словам поздравлений присоединился начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев, также он вручил уроженцам стран ближнего зарубежья, принявшим гражданство нашей страны паспорт Российской Федерации.
«В праздничный день принято решение о вручении паспорта Российской Федерации нашим соотечественникам, которые изъявили желание постоянно проживать на нашей территории и делать всё возможное для того, чтобы наша страна процветала, и чтобы эти граждане, которые к нам приехали чувствовали себя здесь безопасно»,- поздравил начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев.
В общей сложности документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации получили 25 человек.
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