УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Кросс на 100 и 1000 метров, подтягивание и комплекс силовых упражнений. Будущие абитуриенты ВУЗов системы МВД сдавали нормативы по физической подготовке на Олимпийской аллее.

«У нас не существует оценкок, мы руководствуемся балльной системой. Каждый показатель, норматив, выполняемый кандидатом, он эквивалентен определенному количеству набранных баллов. По совокупности баллов мы и определяем прошел кандидат или не прошел», - комментирует Начальник УРЛС УМВД России по Пензенской области, Константин Фролов.

«Окончательно связать свою жизнь с полицией я решила в конце 9 класса. Я всегда хотела защищать людей и быть полицейским»,- рассказывает будущая абитуриентка.

Подавляющее количество ребят справилось с заданиями. А тем, кто не прошел подготовительный этап, отчаиваться не стоит. Ребятам будет предоставлено дополнительное время для подготовки. А помогать им в этом и инструктировать будут сотрудники полиции. По окончанию предварительного этапа будущим абитуриентам предстоит также сдать нормативы по физподготовке и экзамены в высшем учебном заведении системы МВД России.