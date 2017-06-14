Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 15 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Кросс на 100 и 1000 метров, подтягивание и комплекс силовых упражнений. Будущие абитуриенты ВУЗов системы МВД сдавали нормативы по физической подготовке на Олимпийской аллее.

«У нас не существует оценкок, мы руководствуемся балльной системой. Каждый показатель, норматив, выполняемый кандидатом, он эквивалентен определенному количеству набранных баллов. По совокупности баллов мы и определяем прошел кандидат или не прошел», - комментирует Начальник УРЛС УМВД России по Пензенской области, Константин Фролов.

«Окончательно связать свою жизнь с полицией я решила в конце 9 класса. Я всегда хотела защищать людей и быть полицейским»,- рассказывает будущая абитуриентка.

Подавляющее количество ребят справилось с заданиями. А тем, кто не прошел подготовительный этап, отчаиваться не стоит. Ребятам будет предоставлено дополнительное время для подготовки. А помогать им в этом и инструктировать будут сотрудники полиции. По окончанию предварительного этапа будущим абитуриентам предстоит также сдать нормативы по физподготовке и экзамены в высшем учебном заведении системы МВД России.

Новость: Мария Сайганова 14 июня 2017
2017-06-14
ДТП с участием автобуса
На 8 Марта 31-летний мужчина попал под колёса автобуса
 
2017-06-14
Быстро, удобно, экономно
 Количество электронных регистраций транспортных средств за год выросло в три раза
 
2017-06-14
Кто предупрежден, тот вооружен
 На 638-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» временно перекроют движение
 
2017-06-14
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Будущие абитуриенты сдали нормативы для поступления в ВУЗы МВД России
 
2017-06-14
Граждане России
В Пензе состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданам РФ
 
2017-06-14
Пензенцам напомнили о правилах поведения на воде
Сотрудники ГИМС провели очередное патрулирование водоёмов
 
2017-06-14
ДВОРИТЬ ДОБРО
Координатор Центра ОНФ Светлана Калинина проверила реализацию в Пензе федеральной программы по благоустройству придомовых территорий
 
2017-06-14
Гвардеец-2
В Пензе открылась первая смена юнармейского оборонно- спортивного лагеря ПФО
 
2017-06-14
Благоустройство городских территорий — на контроле у местной власти!
Депутаты Пензенской Думы заслушали отчёт Начальника городского Управления ЖКХ
 
2017-06-14
ОБЕЗВРЕДИЛИ ТЕРРОРИСТОВ
Оперативный штаб провел тактико-специальное учение «Рельеф-2017»
 
2017-06-14
Международный день йоги в Пензенской области
 Здоровый образ жизни
 
2017-06-14
Александру Гулякову присвоено звание «Почётный гражданин Пензенской области»
Постановление единогласно принято в ходе 45-ой сессии Законодательного Собрания
 
2017-06-14
Специалисты отделения социальной помощи провели рейд
 Социальная политика
 
2017-06-14
Владимир Подобед возглавил Общественную палату
Губернатор поздравил нового председателя с избранием
 
2017-06-14
Дефиле школьной формы
 Подготовка к новому учебному году
 

Новости партнеров
 
На сайте: 31ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru