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Кто предупрежден, тот вооружен
Сегодня в Пензе
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15 и 16 июня на 638-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» временно перекроют движение автотранспорта. Как сообщил специалист по связям с общественностью ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Поволжуправтодор") Ирина Елизарова: "Данные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности на участке работ по переустройству высоковольтной линии электропередачи."Перекрытие будет осуществлено в районе поворота к поселку Победа на 20 минут в период с 13 до 16 часов в течение двух дней.ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендует заранее рассчитывать время в пути с учетом вводимых ограничений.
15 и 16 июня на 638-м километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» временно перекроют движение автотранспорта. Как сообщил специалист по связям с общественностью ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" Федерального дорожного агентства (ФКУ "Поволжуправтодор") Ирина Елизарова: "Данные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности на участке работ по переустройству высоковольтной линии электропередачи."Перекрытие будет осуществлено в районе поворота к поселку Победа на 20 минут в период с 13 до 16 часов в течение двух дней.ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендует заранее рассчитывать время в пути с учетом вводимых ограничений.
Новость: Марина Колдаева 14 июня 2017
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