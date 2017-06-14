Быстро, удобно, экономно

За первые пять месяцев 2017 года граждане России 2,2 млн раз заказали регистрацию транспортного средства на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). «Удобство получения госуслуги в электронном виде, а также экономия времени и денег побудили автолюбителей выбирать электронный способ взаимодействия с государством.», — заявил директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах. Как сообщили в пресс-службе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России), доля электронных услуг в общем объеме услуг по регистрации транспортных средств в первом квартале 2017 года составила 43,4%, в то время как в первом квартале 2016 года этот показатель был на уровне 16,3. С 1 января 2017 года при электронной подаче заявления на ЕПГУ и безналичной оплате госпошлины действует понижающий коэффициент 0,7, что уменьшает госпошлину на 30%. При регистрации транспортного средства экономия составит примерно от 500 до 1000 рублей в зависимости от выбранных услуг.

Новость: Марина Колдаева 14 июня 2017