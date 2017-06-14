ДТП с участием автобуса

По предварительным данным, 10.06.2017 г., в 07:30, напротив дома № 7 «Б» по ул. 8 Марта, водитель автобуса «ПЕЖО L4H2M2-A», мужчина 1986 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1986 года рождения. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.