Чтобы рассказать о волнующей проблеме, не нужно специально записываться на прием, достаточно выйти во двор своего дома. Жителей на улице Вяземского проконсультировали специалисты администрации, управления ЖКХ и соцзащиты. Вопросы разные – от начисления квартплаты, до благоустройства двора.

«Те, вопросы, на которые мы можем ответить, мы решаем, другие, – которые необходимо дополнительно проработать, мы берем на контроль», – сказала Глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Жители домов на Проспекте Победы переживают за плохой пример, который подросткам показывают завсегдатаи питейных заведений. В округе их скопилось больше десятка, в одних предлагают выпить, в других – просто продают. Любители хмельного зелья заполонили бутылками весь двор, и нет на них ни какой управы.

«Заасфальтировали дорожку, поставили скамейки, но мусор там никто не убирает. Валяются бутылки, и весь скверик уже загажен. Слишком много у нас алкогольной продукции, зачем так спаивать людей», – пожаловалась Лидия Чичикало.

Проблему пензенцев обещали решить. В прошлом году двор уже попал под пристальное внимание сотрудников правоохранительных органов.

«Если вопрос касается правопорядка, мы также помогаем его решить совместно с сотрудниками полиции», – заметила Надежда Москвитина.

Консультации граждан организованы по поручению главы администрации. В каждом районе на лето сформирован плотный график посещения городских дворов. Специалисты помогут советом и выслушают предложения.