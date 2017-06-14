«Дом Вероники» сдадут в эксплуатацию уже 19 июня

Уже 19 июня свои двери распахнёт «Дом Вероники» — уникальный социальный объект, где люди с ограниченными возможностями будут жить, учиться и работать. За несколько дней до открытия стройплощадку посетил Губернатор Иван Белозерцев.

На завершающей стадии как внешнее благоустройство, так и внутренняя отделка пансиона: красочный и жизнерадостный интерьер, уютные комнаты, оборудованные всем необходимым, зоны отдыха и просторная кухня.

«Я вижу, что готовность объекта — 99%. Осталось где-то шторы повесить, собрать пару шкафов... С благоустройством внешней территории тоже справились. Прошу всех до 19 июня завершить все работы. Я думаю, у нас получился замечательный проект», — отметил Иван Белозерцев.

«Дом Вероники» — единственный в России проект, нацеленный на помощь молодым инвалидам. Финансовую поддержку его инициаторам оказывал как город и область, так и полномочный представитель Президента в ПФО, Михаил Бабич.