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Операция «Должник»
Сегодня в Пензе
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Начался сезон отпусков. Железнодорожный вокзал станции «Пенза-1» заполнен пассажирами. Сотрудники линейного отдела полиции на транспорте проводят инструктажи по безопасности как в здании вокзала, так и в самих поездах.
Инспектор охраны общественного порядка Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте, Сергей Косарев, отметил: «Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в пути нужно быть бдительными, не оставлять вещи без присмотра и быть внимательными».
Здесь же, в здании вокзала, расположился и мобильный пункт судебных приставов, потому что отправляться на курорт лучше с чистой совестью.
«Каждый гражданин мог обратиться в мобильный пункт и узнать о задолженности и при наличии оплатить её на месте», — пояснила судебный пристав-исполнитель, Алёна Кривулина.
Операцию «Должник» судебные приставы и сотрудники полиции на транспорте проводят регулярно. Это позволяет своевременно информировать граждан о наличии задолженности и даёт им возможность погасить долги.
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