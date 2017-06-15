Операция «Должник»

Начался сезон отпусков. Железнодорожный вокзал станции «Пенза-1» заполнен пассажирами. Сотрудники линейного отдела полиции на транспорте проводят инструктажи по безопасности как в здании вокзала, так и в самих поездах.

Инспектор охраны общественного порядка Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте, Сергей Косарев, отметил: «Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в пути нужно быть бдительными, не оставлять вещи без присмотра и быть внимательными».

Здесь же, в здании вокзала, расположился и мобильный пункт судебных приставов, потому что отправляться на курорт лучше с чистой совестью.

«Каждый гражданин мог обратиться в мобильный пункт и узнать о задолженности и при наличии оплатить её на месте», — пояснила судебный пристав-исполнитель, Алёна Кривулина.

Операцию «Должник» судебные приставы и сотрудники полиции на транспорте проводят регулярно. Это позволяет своевременно информировать граждан о наличии задолженности и даёт им возможность погасить долги.