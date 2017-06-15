До пункта назначения так и не доехал. По вине своего водителя автомобиль отправится на штрафстоянку. Вроде бы и скорость не превысил и документы в порядке, но закон всё-таки нарушил – сел за руль в нетрезвом виде.

Даже после проверки и официальных показаний, что алкоголь все-таки присутствует в организме, водители признают свою вину неохотно. Хотя и объяснений своему поступку придумать не могут, другим советуют не повторять их ошибок.

«Я не сильно пьяный. Захотелось проветриться. Понимаю, что нарушил, поэтому хочу сказать, никогда так не делайте, водители, особенно мотоциклисты», – сказал один из задержанных.

Желание проскочить незаметно ничем хорошим не закончится, предупреждают сотрудники Госавтоинспекции. В лучшем случае «пьяная» езда обернется встречей со стражами порядка, в худшем – аварией на дороге.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы ведете, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в полицию», – обратились к пензенцам в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Всего в ходе операции за управление автомобиля в состоянии опьянения задержали более ста водителей, из которых 18 – по информации граждан.