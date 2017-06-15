Внешняя отделка будет завершена к этой осени

В Пензенской епархии рассказали о темпах строительства городской святыни — Спасского кафедрального собора. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 900 млн. рублей. 600 из них уже освоены. Сбор пожертвований на возрождение храма продолжается.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы завершить за этот сезон все фасадные работы по убранству колокольни и самого храма, чтобы внешний вид храма уже обрел тот вид, который был до разрушения», - рассказывает Высокопреосвященнейший Серафим Митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

Кроме этого проводится и большая организационная работа. По поручению Губернатора создан штаб по воссозданию Спасского кафедрального собора.

«Члены штаба еженедельно собираются и обсуждают итоги сделанного за неделю и ставят задачи на последующий период», - отметил руководитель Губернаторского штаба по воссозданию Спасского кафедрального собора г. Пензы Александр Еремкин.

Сбор денежных средств проходит в различных формах: регулярно проводятся благотворительные концерты, в торговых центрах, учреждениях культуры и киноконцертных залах показывают видеролики о Соборе, во многих точках города установлены ящики для пожертвований. В прошлом году этими усилиями удалось собрать 63 млн рублей.

«На сегодняшний день у нас 8,5 миллионов, которые будут потрачены на строительные работы по колокольне. Отмечу, что все собранные средства расходуются строго на те цели, которые обозначены планами работ», - говорит член попечительского совета по воссозданию Спасского кафедрального собора, Светлана Пинишина.

Внешняя отделка храма будет завершена уже к осени этого года. В это же время строители приступят и к внутренней.