Ущерб в размере шести миллионов рублей нанесли пензенским предпринимателям жители Московской области. В Пензе молодые люди промышляли по преступному сговору, выносили выручку их офисов и магазинов. Таким образов непрошеные гости из Ногинска рассчитывали поправить свое пошатнувшее материальное благосостояние.

«Чтобы облегчить совершение преступлений, обвиняемые намеренно приобрели и взяли с собой рации для поддержания связи, гвоздодеры, кусачки, которыми планировали взламывать окна, двери, сейфы и похищать оттуда ценное имущество. Также приобрели лестницу и перчатки», – сообщил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.

Планируя очередную кражу, сообщники заранее изучали предполагаемое место преступления. В поле зрения попадали магазины и офисные помещения.

«Выбрав объект совершения кражи, обвиняемые возвращались к нему исключительно в ночное время согласно распределению ролей. Один из них оставался в автомобиле ждать остальных своих соучастников», – пояснили в полиции.

За несколько месяцев подозреваемые совершили в Пензе 14 краж. На данный момент все они находятся под стражей.