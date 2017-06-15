|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Ущерб в размере шести миллионов рублей нанесли пензенским предпринимателям жители Московской области. В Пензе молодые люди промышляли по преступному сговору, выносили выручку их офисов и магазинов. Таким образов непрошеные гости из Ногинска рассчитывали поправить свое пошатнувшее материальное благосостояние.
«Чтобы облегчить совершение преступлений, обвиняемые намеренно приобрели и взяли с собой рации для поддержания связи, гвоздодеры, кусачки, которыми планировали взламывать окна, двери, сейфы и похищать оттуда ценное имущество. Также приобрели лестницу и перчатки», – сообщил начальник отдела №3 СУ УМВД России по г. Пензе Николай Миронов.
Планируя очередную кражу, сообщники заранее изучали предполагаемое место преступления. В поле зрения попадали магазины и офисные помещения.
«Выбрав объект совершения кражи, обвиняемые возвращались к нему исключительно в ночное время согласно распределению ролей. Один из них оставался в автомобиле ждать остальных своих соучастников», – пояснили в полиции.
За несколько месяцев подозреваемые совершили в Пензе 14 краж. На данный момент все они находятся под стражей.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru