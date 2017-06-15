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В Пензе пройдут финальные соревнования Кубка России по регби-7
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12 сильнейших команд из 11 городов страны приедут в Пензу на финальные игры Кубка России по регби-7. Соревнования будут проходить 17 и 18 июня на стадионе «Первомайский».
Спортивный директор Российской регбийной Премьер-лиги, Сергей Марков, сообщил: «Пенза известна своими регбийными традициями, поэтому место проведения соревнований выбрали без труда. Я уверен, что всё пройдёт на высоком организационном уровне».
В этом году Кубок проводили по новой формуле: к соревнованиям допускались любительские команды, а на пути к финалу проходили отборочные этапы. Общее число участников — более 35 команд, и это самые масштабные состязания по регби среди всероссийских турниров.
«Кроме того, второй год подряд команды будут бороться за Кубок Губернатора Пензенской области», — добавил Сергей Марков.
По итогам прошлогодних выступлений пензенский клуб «Империя» в рейтинге команд-участников — на 7 месте. Это первая группа — самая непростая.
Главный тренер клуба, Андрей Бачурин, отметил: «В нашей группе выступают представители клуба «ВВА-Подмосковье» — обладатели Кубка Губернатора прошлого года, команда «Кубань» из Краснодара — победители первого тура Чемпионата России, и команда «Трудовые резервы» из Кирова, игроки которой тоже хорошо себя зарекомендовали».
Поболеть за «Империю» приглашают всех жителей и гостей города. Вход на турнир — свободный. Начало соревнований 17 июня в 12.00.
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