Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Четверг, 15 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В Пензе пройдут финальные соревнования Кубка России по регби-7
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

12 сильнейших команд из 11 городов страны приедут в Пензу на финальные игры Кубка России по регби-7. Соревнования будут проходить 17 и 18 июня на стадионе «Первомайский».

Спортивный директор Российской регбийной Премьер-лиги, Сергей Марков, сообщил: «Пенза известна своими регбийными традициями, поэтому место проведения соревнований выбрали без труда. Я уверен, что всё пройдёт на высоком организационном уровне».

В этом году Кубок проводили по новой формуле: к соревнованиям допускались любительские команды, а на пути к финалу проходили отборочные этапы. Общее число участников — более 35 команд, и это самые масштабные состязания по регби среди всероссийских турниров.

«Кроме того, второй год подряд команды будут бороться за Кубок Губернатора Пензенской области», — добавил Сергей Марков.

По итогам прошлогодних выступлений пензенский клуб «Империя» в рейтинге команд-участников — на 7 месте. Это первая группа — самая непростая.

Главный тренер клуба, Андрей Бачурин, отметил: «В нашей группе выступают представители клуба «ВВА-Подмосковье» — обладатели Кубка Губернатора прошлого года, команда «Кубань» из Краснодара — победители первого тура Чемпионата России, и команда «Трудовые резервы» из Кирова, игроки которой тоже хорошо себя зарекомендовали».

Поболеть за «Империю» приглашают всех жителей и гостей города. Вход на турнир — свободный. Начало соревнований 17 июня в 12.00.

Новость: Екатерина Сорокина 15 июня 2017
2017-06-15
Юные хористы из Пензы выступят на празднике в Чувашии
 Наши в Чебоксарах
 
2017-06-15
Юрий Ильин провел личный прием граждан
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 
2017-06-15
Для жителей Железнодорожного района провели бесплатные юридические консультации
 Жилищно-коммунальное хозяйство
 
2017-06-15
Торговля в неустановленных местах грозит привлечением к административной ответственности
 Потребительский рынок
 
2017-06-15
В Пензенской области многолетние и однолетние травы скошены на сено, сенаж и зеленый корм на площади свыше 6 тысяч гектаров.
 Информация из регионального Минсельхоза
 
2017-06-15
Детям из многодетных семей организовали культпоход в театр
 Забота о подрастающем поколении
 
2017-06-15
Необходимая информация при оформлении недвижимости
 Регистрация прав и кадастровый учет
 
2017-06-15
На реализацию программ формирования современной городской среды в 2017 году будет потрачено более 300 млн. рублей
 Благоустройство дворовых территорий
 
2017-06-15
Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании D-Link
 Развитие телекоммуникационных технологий
 
2017-06-15
Сергей Волков принял участие в комиссии по местному самоуправлению
 Общественное самоуправление
 
2017-06-15
Виктор Кувайцев: «Мы должны точно знать, сколько квартир находится в муниципальной собственности»
 Муниципальное имущество
 
2017-06-15
100 ТЫСЯЧ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Жители Брянской области делали закладки на территории пензенского региона
 
2017-06-15
«Студент Сурского края-2017»
В ЦКИДе прошла Пензенская региональная премия
 
2017-06-15
В Пензе пройдут финальные соревнования Кубка России по регби-7
17-18 июня — на стадионе «Первомайский»
 
2017-06-15
НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ
Жители Московской области совершили в Пензе серию краж
 

Новости партнеров
 
На сайте: 19ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru