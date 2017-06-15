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«Студент Сурского края-2017»
Сегодня в Пензе
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Получить звание «Студент года» хочет каждый активный учащийся любого ВУЗа. Но достаётся эта награда, только самым успешным. В Центре культуры и досуга прошёл конкурс «Студент Сурского края», кстати в Пензе он проводиться впервые.
Чтобы получить главную студенческую премию нужно не только хорошо проявлять себя в учёбе, но и в различных других направлениях. Награждение победителей состоялось в 8 номинациях.
««Творческая личность года», «Студенческий лидер года», «Доброволец года», «Спортсмен года», «Интеллект года», «Профессионал года», «Иностранный студент года» и конечно же гран-при»,- рассказала организатор конкурса «Студент Сурского края-2017», Валерия Семина.
Номинация гран-при досталась студенту 2 курса Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, по направлению дизайн, Вадиму Сафоеву. Он одержал победу в двух номинациях «Творческая личность года» и «Молодой профессионал года».
«Больше всего мне нравиться создавать логотипы и вести активную жизненную позицию, состоять в профкоме и добиваться новых высот в совместном творчестве, помогать развитию своего университета на базе студенческого профкома ПГУАС»,- поделился победитель конкурса «Студент Сурского края-2017», Вадим Сафоев.
В качестве награды Вадиму подарили ноутбук и летнюю стажировку по его специальности в Москве.
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