100 ТЫСЯЧ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Двум жителям Брянска грозит до 20 лет лишения свободы. Молодые люди поставляли в наш регион наркотики.

«Мы подняли два пакета с непонятным веществом, он был обмотан в ленту, нам нужно было просто положить его в определенном месте и уехать обратно. За это нам готовы были заплатить 100 тысяч рублей», - рассказывает задержанный.

Однако получить обещанные 100 тысяч не получилось. Когда ребята приехали в Пензу, работодатель поставил перед ними условие, что заплатит, после того, как запрещенный товар будет реализован.

«Мы сняли квартиру, просидели 3 дня, затем мы разложили закладки по 150 адресам», - продолжает задержанный.

Молодые люди получили деньги и собирались уезжать обратно в Брянск, но сотрудники полиции помешали этим планам сбыться.

«В ходе санкционированного обыска у данных граждан изъято более 1 килограмма наркотиков синтетического типа», - комментирует Заместитель Начальника Управления за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области , Алексей Власов.

Напомним, что с 13 июня на территории региона стартовала оперативно - профилактическая операция «Мак- 2017».

« Её целью является выявление и ликвидация мест произрастания наркосодержащих растений. Всю имеющуюся информацию, связанную с оборотом наркотиков, вы можете сообщить по телефону «горячей» линии: 59 -10 -10», - сообщил подполковник полиции Алексей Власов.