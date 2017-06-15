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100 ТЫСЯЧ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Сегодня в Пензе
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Двум жителям Брянска грозит до 20 лет лишения свободы. Молодые люди поставляли в наш регион наркотики.
«Мы подняли два пакета с непонятным веществом, он был обмотан в ленту, нам нужно было просто положить его в определенном месте и уехать обратно. За это нам готовы были заплатить 100 тысяч рублей», - рассказывает задержанный.
Однако получить обещанные 100 тысяч не получилось. Когда ребята приехали в Пензу, работодатель поставил перед ними условие, что заплатит, после того, как запрещенный товар будет реализован.
«Мы сняли квартиру, просидели 3 дня, затем мы разложили закладки по 150 адресам», - продолжает задержанный.
Молодые люди получили деньги и собирались уезжать обратно в Брянск, но сотрудники полиции помешали этим планам сбыться.
«В ходе санкционированного обыска у данных граждан изъято более 1 килограмма наркотиков синтетического типа», - комментирует Заместитель Начальника Управления за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области , Алексей Власов.
Напомним, что с 13 июня на территории региона стартовала оперативно - профилактическая операция «Мак- 2017».
« Её целью является выявление и ликвидация мест произрастания наркосодержащих растений. Всю имеющуюся информацию, связанную с оборотом наркотиков, вы можете сообщить по телефону «горячей» линии: 59 -10 -10», - сообщил подполковник полиции Алексей Власов.
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