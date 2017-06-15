Виктор Кувайцев: «Мы должны точно знать, сколько квартир находится в муниципальной собственности»

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с оплатой взносов за капитальный ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности. В настоящее время управлениями ЖКХ и муниципального имущества города Пензы проводится большая работа по выверке реестра квартир, находящихся в муниципальной собственности и последующей их регистрации, которая позволила в значительной степени сократить расходы городского бюджета на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.

- Работа ведется. Но очень медленно. В настоящих условиях это просто не допустимо. Необходимо максимально ускорить процесс. Мы должны точно знать сколько квартир находится в муниципальной собственности, для того чтобы представлять какую сумму нам придется заплатить в Регфонд капремонта и из бюджета города,- подчеркнул Виктор Кувайцев.

Новость: Валера Марков 15 июня 2017