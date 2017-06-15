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Виктор Кувайцев: «Мы должны точно знать, сколько квартир находится в муниципальной собственности»
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с оплатой взносов за капитальный ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности. В настоящее время управлениями ЖКХ и муниципального имущества города Пензы проводится большая работа по выверке реестра квартир, находящихся в муниципальной собственности и последующей их регистрации, которая позволила в значительной степени сократить расходы городского бюджета на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с оплатой взносов за капитальный ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности.
В настоящее время управлениями ЖКХ и муниципального имущества города Пензы проводится большая работа по выверке реестра квартир, находящихся в муниципальной собственности и последующей их регистрации, которая позволила в значительной степени сократить расходы городского бюджета на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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