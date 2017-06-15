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Сергей Волков принял участие в комиссии по местному самоуправлению
Сегодня в Пензе
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Состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. Был рассмотрен ряд вопросов, в частности, о внесении изменений в Порядок проведения конкурсов на замещение должности муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пензы. Первый заместитель главы администрации города Сергей Волков сообщил о нововведениях в части причин, исключающих проведение конкурса; порядка формирования и работы конкурсной комиссии; предоставления необходимых документов.
Состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
Был рассмотрен ряд вопросов, в частности, о внесении изменений в Порядок проведения конкурсов на замещение должности муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пензы.
Первый заместитель главы администрации города Сергей Волков сообщил о нововведениях в части причин, исключающих проведение конкурса; порядка формирования и работы конкурсной комиссии; предоставления необходимых документов.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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