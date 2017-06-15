Сергей Волков принял участие в комиссии по местному самоуправлению

Состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.

Был рассмотрен ряд вопросов, в частности, о внесении изменений в Порядок проведения конкурсов на замещение должности муниципальной службы или на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пензы.

Первый заместитель главы администрации города Сергей Волков сообщил о нововведениях в части причин, исключающих проведение конкурса; порядка формирования и работы конкурсной комиссии; предоставления необходимых документов.