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Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании D-Link
Сегодня в Пензе
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Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел переговоры с генеральным директором D-Link Russia Владимиром Липпингом в Рязани, на базе сервисного центра компании, являющейся ведущим мировым производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования. В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества компании и региона, в том числе организацию стажировок студентов и преподавателей пензенского IT-колледжа на базе сервисного и обучающего центра D-Link Russia. Владимир Липпинг принял приглашение Андрея Кулинцева посетить Пензенскую область. Кроме того, достигнута договоренность о вхождении генерального директора компании D-Link Russia в оргкомитет 10 юбилейного форума Secon.
Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел переговоры с генеральным директором D-Link Russia Владимиром Липпингом в Рязани, на базе сервисного центра компании, являющейся ведущим мировым производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества компании и региона, в том числе организацию стажировок студентов и преподавателей пензенского IT-колледжа на базе сервисного и обучающего центра D-Link Russia.
Владимир Липпинг принял приглашение Андрея Кулинцева посетить Пензенскую область. Кроме того, достигнута договоренность о вхождении генерального директора компании D-Link Russia в оргкомитет 10 юбилейного форума Secon.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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