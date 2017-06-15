Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании D-Link

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев провел переговоры с генеральным директором D-Link Russia Владимиром Липпингом в Рязани, на базе сервисного центра компании, являющейся ведущим мировым производителем сетевого и телекоммуникационного оборудования.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возможного сотрудничества компании и региона, в том числе организацию стажировок студентов и преподавателей пензенского IT-колледжа на базе сервисного и обучающего центра D-Link Russia.

Владимир Липпинг принял приглашение Андрея Кулинцева посетить Пензенскую область. Кроме того, достигнута договоренность о вхождении генерального директора компании D-Link Russia в оргкомитет 10 юбилейного форума Secon.