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На реализацию программ формирования современной городской среды в 2017 году будет потрачено более 300 млн. рублей
Сегодня в Пензе
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Под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса состоялось всероссийское селекторное совещание по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и вопросам реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Особое внимание Андрей Чибис уделил вопросам информирования населения о проектах и напомнил, что участие граждан в их реализации - одно из важнейших условий. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев отметил, что в 2017 году участие в проекте, направленном на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, принимают участие 11 муниципальных образований региона.
Под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса состоялось всероссийское селекторное совещание по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и вопросам реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Особое внимание Андрей Чибис уделил вопросам информирования населения о проектах и напомнил, что участие граждан в их реализации - одно из важнейших условий.
Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев отметил, что в 2017 году участие в проекте, направленном на благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, принимают участие 11 муниципальных образований региона.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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