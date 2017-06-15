Необходимая информация при оформлении недвижимости

Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на предшествующих этапах.

Выбор земельного участка заявитель начинает с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил застройки, подготовкой которых занимаются органы местного самоуправления. Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес.

За получением данных услуг гражданин должен обратиться к кадастровым инженерам и опять же к органам местного самоуправления