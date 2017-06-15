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Необходимая информация при оформлении недвижимости
Сегодня в Пензе
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Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на предшествующих этапах. Выбор земельного участка заявитель начинает с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил застройки, подготовкой которых занимаются органы местного самоуправления. Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес. За получением данных услуг гражданин должен обратиться к кадастровым инженерам и опять же к органам местного самоуправления
Регистрация прав и кадастровый учет, которые выполняет Росреестр, являются завершающими в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества и сроков подготовки документов на предшествующих этапах.
Выбор земельного участка заявитель начинает с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил застройки, подготовкой которых занимаются органы местного самоуправления. Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему расположения выбранного земельного участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес.
За получением данных услуг гражданин должен обратиться к кадастровым инженерам и опять же к органам местного самоуправления
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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