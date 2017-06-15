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Детям из многодетных семей организовали культпоход в театр
Сегодня в Пензе
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Во время летних каникул Благотворительный фонд «Эра добра» организовал посещение театра для детей из многодетных семей. Популяризация традиционных семейных ценностей, многодетности и усыновления является одним из приоритетных направлений работы фонда. 20 детей из многодетных семей города Пенза посетили спектакль «Серебряное копытце» в постановке Пензенского областного драматического театра. «Очень важно, чтобы в период летних каникул многодетные семьи, которым бывает трудно организовать полноценный досуг своих детей, имели возможность для активного и культурного времяпровождения», - считает президент фонда Сергей Киреев.
Во время летних каникул Благотворительный фонд «Эра добра» организовал посещение театра для детей из многодетных семей.
Популяризация традиционных семейных ценностей, многодетности и усыновления является одним из приоритетных направлений работы фонда.
20 детей из многодетных семей города Пенза посетили спектакль «Серебряное копытце» в постановке Пензенского областного драматического театра.
«Очень важно, чтобы в период летних каникул многодетные семьи, которым бывает трудно организовать полноценный досуг своих детей, имели возможность для активного и культурного времяпровождения», - считает президент фонда Сергей Киреев.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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