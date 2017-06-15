Детям из многодетных семей организовали культпоход в театр

Во время летних каникул Благотворительный фонд «Эра добра» организовал посещение театра для детей из многодетных семей. Популяризация традиционных семейных ценностей, многодетности и усыновления является одним из приоритетных направлений работы фонда. 20 детей из многодетных семей города Пенза посетили спектакль «Серебряное копытце» в постановке Пензенского областного драматического театра. «Очень важно, чтобы в период летних каникул многодетные семьи, которым бывает трудно организовать полноценный досуг своих детей, имели возможность для активного и культурного времяпровождения», - считает президент фонда Сергей Киреев.

Новость: Валера Марков 15 июня 2017