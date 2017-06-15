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В Пензенской области многолетние и однолетние травы скошены на сено, сенаж и зеленый корм на площади свыше 6 тысяч гектаров.
Сегодня в Пензе
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В Пензенской области по состоянию на 13 июня 2017 года идут работы по заготовке кормов. К сезонным работам приступили сельскохозяйственные товаропроизводители всех районов Пензенской области. В регионе многолетние и однолетние травы скошены на сено, сенаж и зеленый корм на площади более 6 тысяч гектаров. На отчетную дату сельскохозяйственными товаропроизводителями Пензенской области заготовлено 2 тысячи тонн сена, почти 13 с половиной тысяч тонн сенажа, полторы тысячи тонн силоса.
В Пензенской области по состоянию на 13 июня 2017 года идут работы по заготовке кормов.
К сезонным работам приступили сельскохозяйственные товаропроизводители всех районов Пензенской области. В регионе многолетние и однолетние травы скошены на сено, сенаж и зеленый корм на площади более 6 тысяч гектаров.
На отчетную дату сельскохозяйственными товаропроизводителями Пензенской области заготовлено 2 тысячи тонн сена, почти 13 с половиной тысяч тонн сенажа, полторы тысячи тонн силоса.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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