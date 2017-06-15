В Пензенской области многолетние и однолетние травы скошены на сено, сенаж и зеленый корм на площади свыше 6 тысяч гектаров.

В Пензенской области по состоянию на 13 июня 2017 года идут работы по заготовке кормов.

К сезонным работам приступили сельскохозяйственные товаропроизводители всех районов Пензенской области. В регионе многолетние и однолетние травы скошены на сено, сенаж и зеленый корм на площади более 6 тысяч гектаров.

На отчетную дату сельскохозяйственными товаропроизводителями Пензенской области заготовлено 2 тысячи тонн сена, почти 13 с половиной тысяч тонн сенажа, полторы тысячи тонн силоса.