Торговля в неустановленных местах грозит привлечением к административной ответственности

Ежедневно сотрудниками отдела социально - экономического развития администрации Ленинского района проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района.

В ходе одного из последних рейдов по улицам Карпинского, Фурманова, Коммунистической, Пушкинана и на проспекте Победы были выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей и фруктов, колбасных изделий в неустановленных для этих целей местах.

По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, было составлено 3 административных протокола за нарушение статьи Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.