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Торговля в неустановленных местах грозит привлечением к административной ответственности
Сегодня в Пензе
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Ежедневно сотрудниками отдела социально - экономического развития администрации Ленинского района проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района. В ходе одного из последних рейдов по улицам Карпинского, Фурманова, Коммунистической, Пушкинана и на проспекте Победы были выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей и фруктов, колбасных изделий в неустановленных для этих целей местах. По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, было составлено 3 административных протокола за нарушение статьи Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
Ежедневно сотрудниками отдела социально - экономического развития администрации Ленинского района проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района.
В ходе одного из последних рейдов по улицам Карпинского, Фурманова, Коммунистической, Пушкинана и на проспекте Победы были выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей и фруктов, колбасных изделий в неустановленных для этих целей местах.
По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, было составлено 3 административных протокола за нарушение статьи Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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