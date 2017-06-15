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Для жителей Железнодорожного района провели бесплатные юридические консультации
Сегодня в Пензе
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На внутридворовой территории многоквартирного дома № 9 по улице Дружбы были организованы бесплатные юридические консультации с жителями. В мероприятии приняли участие глава администрации района Олег Денисов, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний. В ходе встречи активные жители задавали вопросы, касающиеся деятельности управляющих компаний, начислений платы за потребление коммунальных ресурсов, благоустройства придомовых территорий, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, социальных выплат и предоставления льгот отдельным категориям граждан.
На внутридворовой территории многоквартирного дома № 9 по улице Дружбы были организованы бесплатные юридические консультации с жителями.
В мероприятии приняли участие глава администрации района Олег Денисов, представители Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления города Пензы и руководители управляющих компаний.
В ходе встречи активные жители задавали вопросы, касающиеся деятельности управляющих компаний, начислений платы за потребление коммунальных ресурсов, благоустройства придомовых территорий, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, социальных выплат и предоставления льгот отдельным категориям граждан.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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