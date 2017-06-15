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Юрий Ильин провел личный прием граждан
Сегодня в Пензе
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Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин провел очередной прием граждан. Он принял 13 заявителей, вопросы которых в основном касались переселения из ветхого и аварийного жилья и ремонта домов. Также он рассмотрел просьбу жильцов дома на улице Герцена по благоустройству дворовой территории. Обратившиеся попросили помочь с ремонтом детской площадки и организацией парковки. - Мы всегда идем навстречу инициативным гражданам, и для осуществления этих целей можно пойти несколькими путями: обратиться, чтобы вас включили в План мероприятий по выполнению наказов избирателей; собрать пакет документов для участия в программе «Формирование современной городской среды. В случае взаимодействия с некоммерческой организацией можно принять участие в грантовой поддержке, которая основывается на долевом финансировании (30 % – жители, 70 % – муниципалитет), – разъяснил Юрий Олегович.
Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин провел очередной прием граждан.
Он принял 13 заявителей, вопросы которых в основном касались переселения из ветхого и аварийного жилья и ремонта домов.
Также он рассмотрел просьбу жильцов дома на улице Герцена по благоустройству дворовой территории. Обратившиеся попросили помочь с ремонтом детской площадки и организацией парковки.
- Мы всегда идем навстречу инициативным гражданам, и для осуществления этих целей можно пойти несколькими путями: обратиться, чтобы вас включили в План мероприятий по выполнению наказов избирателей; собрать пакет документов для участия в программе «Формирование современной городской среды.
В случае взаимодействия с некоммерческой организацией можно принять участие в грантовой поддержке, которая основывается на долевом финансировании (30 % – жители, 70 % – муниципалитет), – разъяснил Юрий Олегович.
Новость: Валера Марков 15 июня 2017
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