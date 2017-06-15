Юные хористы из Пензы выступят на празднике в Чувашии

С 21 по 24 июня 2017 года в городе Чебоксары (Республика Чувашия) пройдут мероприятия, посвященные празднованию «Дня Республики». Как сообщил начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Института регионального развития Пензенской области

Анна Демина, на торжество приглашена и делегация Пензенской области, в состав которой вошли 9 учащихся детских музыкальных школ и школ искусств – участников Сводного хора России.

Детский хор выступит с большой концертной программой, в которую вошли произведения русской и советской хоровой классики.

«Участие юных вокалистов из Пензы в таком мероприятии не только почетно, но и значимо в плане развития межрегиональных творческих связей и популяризации Всероссийского хорового движения» - подчеркивает руководитель делегации, старший методист Института регионального развития Пензенской области Людимла Жулева.

Новость: Марина Колдаева 15 июня 2017