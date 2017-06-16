День медицинского работника

Каждый день они несут свою службу, помогая людям справиться с болезнями и недугами. В государственных медицинских организациях региона сегодня трудятся 4 000 врачей и порядка 12 000 медицинских работников среднего профиля. Представителей одной из самых важных профессий в Пензе поздравили с праздником.

«Системе здравоохранения в РФ уделяется большое внимание. Раньше, чтобы получить образование, нужно было выезжать за пределы нашего региона. Сегодня мы готовим врачей в нашей области, и это очень здорово», – подчеркнул Председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов.

В 2016 году продолжительность жизни в регионе выросла до 72-х лет, достигнув своего исторического максимума. В области совершенствуется материально-техническая база здравоохранения, внедряются новые проекты. Всё это призвано позволить пациентам получать более качественную и доступную медицинскую помощь.

«Это кардиологический центр, каких единицы в РФ, это перинатальны центр, который мы планируем открыть в этом году. Каждый год открываются новые поликлиники, производится капитальный ремонт, приобретается дорогостоящая медицинская техника. Но без вас, профессионалов, это просто здания, сооружения и аппаратура. Главное – это ваши знания, опыт и умения», – обратился к врачам Николай Симонов.

За профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения медработникам вручили награды. Около 300 человек в этом награждены почетными грамотами, благодарностями и знаками отличия, 120 человек из них отмечены на федеральном уровне.