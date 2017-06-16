Лермонтовка продолжает проект «Филармония в библиотеке»

Вокальный ансамбль «Рябинушка» продолжает цикл музыкальных вечеров в рамках проекта Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова «Филармония в библиотеке». Участие в нём принимают творческие коллективы города и области, готовые поделиться своим талантом с читателями Лермонтовки.

Свою концертную программу «Рябинушка» посвятила Году Экологии, исполнив лирические песни советских композиторов, а также музыкальные произведения пензенских авторов.