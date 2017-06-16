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 Пятница, 16 июня 2017
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Бывшим осужденным будут предоставлять рабочие места
Сегодня в Пензе
 
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В Пензенской области вступил в силу новый закон, обязывающий работодателей предоставлять рабочие места для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. На заседании в региональном Минтруде уделили особое внимание этому вопросу.

«В рамках закона для работодателей, численность штата которых превышает более 100 человек, устанавливается квота на работу вышеуказанных лиц в размере 1 % от среднесписочной численности. Работодатели с численностью штата от 35 человек до 100 должны выделять 1 рабочее место. Расчет ведется от среднесписочной численности без учета мест, которые отнесены к вредным и опасным условиям труда», - говорит начальник отдела маркетинга и связи с предприятиями центра занятости населения города Пензы, Юлия Захарова.

Квота считается выполненной в том случае, если человек трудоустроен на работу. Работодатели должны не позднее последнего числа текущего месяца предоставить в службу занятости информацию о созданных рабочих местах для трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний.

Кроме этого, представители кадровых служб и руководители ведущих предприятий Пензы обсудили уровень безработицы в регионе.

«Рынок труда у нас сейчас достаточно стабилен в Пензенской области. Он характеризуется невысоким уровнем безработицы. Сейчас мы наблюдаем её сезонное снижение»,- комментирует Заместитель Министра труда социальной защиты и демографии Пензенской области, Ольга Майорова.

Сейчас в региональном банке находится порядка 10 тысяч вакансий. Предприятиям требуются представители рабочих профессий, в сельских районах области не хватает врачей, строительная сфера на настоящий момент предлагает 300 вакантных мест.

Новость: Мария Сайганова 16 июня 2017
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