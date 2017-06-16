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Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию, прибывшую с официальным визитом в КНР
Сегодня в Пензе
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Глава Пензенского региона примет участие в работе второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В рамках рабочей поездки пензенский губернатор проведёт серию деловых переговоров с китайскими партнёрами – представителями производственных компаний Китайской Народной Республики. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
Глава Пензенского региона примет участие в работе второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
В рамках рабочей поездки пензенский губернатор проведёт серию деловых переговоров с китайскими партнёрами – представителями производственных компаний Китайской Народной Республики. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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