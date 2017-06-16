Иван Белозерцев возглавил пензенскую делегацию, прибывшую с официальным визитом в КНР

Глава Пензенского региона примет участие в работе второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В рамках рабочей поездки пензенский губернатор проведёт серию деловых переговоров с китайскими партнёрами – представителями производственных компаний Китайской Народной Республики. Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве.



Также члены пензенской делегации примут участие в мероприятиях второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», которое состоится под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и члена Госсовета КНР Ян Цзечи.

Новость: Валера Марков 16 июня 2017