Иван Белозерцев подписал Соглашение о сотрудничестве с Пекинской электротехнической компанией Джунэнда

Губернатор провел рабочую встречу с инвесторами в ходе визита в Китайскую Народную Республику.

В рамках Соглашения стороны подтвердили намерения по реализации инвестиционного проекта «Строительство производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса», который предусматривает возведение на территории индустриального парка «Отвель» заводов по производству растительного масла, муки, крахмала, сушильного комплекса, зернохранилища, овощехранилища и других объектов.

Иван Белозерцев отметил, что достигнутые договоренности направлены не только на развитие сельскохозяйственного сектора, но и как следствие – на повышение уровня жизни населения.

Ожидается, что в результате реализации проекта будет трудоустроено не менее 270 человек. Общий объем инвестиций на срок до 2019 года составит порядка 18 млрд. рублей.