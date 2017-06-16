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Иван Белозерцев подписал Соглашение о сотрудничестве с Пекинской электротехнической компанией Джунэнда
Сегодня в Пензе
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Губернатор провел рабочую встречу с инвесторами в ходе визита в Китайскую Народную Республику. В рамках Соглашения стороны подтвердили намерения по реализации инвестиционного проекта «Строительство производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса», который предусматривает возведение на территории индустриального парка «Отвель» заводов по производству растительного масла, муки, крахмала, сушильного комплекса, зернохранилища, овощехранилища и других объектов. Иван Белозерцев отметил, что достигнутые договоренности направлены не только на развитие сельскохозяйственного сектора, но и как следствие – на повышение уровня жизни населения. Ожидается, что в результате реализации проекта будет трудоустроено не менее 270 человек. Общий объем инвестиций на срок до 2019 года составит порядка 18 млрд. рублей.
Губернатор провел рабочую встречу с инвесторами в ходе визита в Китайскую Народную Республику.
В рамках Соглашения стороны подтвердили намерения по реализации инвестиционного проекта «Строительство производственно-перерабатывающего сельскохозяйственного комплекса», который предусматривает возведение на территории индустриального парка «Отвель» заводов по производству растительного масла, муки, крахмала, сушильного комплекса, зернохранилища, овощехранилища и других объектов.
Иван Белозерцев отметил, что достигнутые договоренности направлены не только на развитие сельскохозяйственного сектора, но и как следствие – на повышение уровня жизни населения.
Ожидается, что в результате реализации проекта будет трудоустроено не менее 270 человек. Общий объем инвестиций на срок до 2019 года составит порядка 18 млрд. рублей.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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