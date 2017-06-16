Создание новых городских объектов позволит усилить туристическую привлекательность Пензы, уверен губернатор

Иван Белозерцев сообщил о деталях готовящегося к презентации проекта видовой лестницы, которая соединит улицу Кирова с территорией строящегося собора на Советской площади. «Нам надо больше в городе Пензе и области создавать современных объектов. И дома красивые строить по оригинальным архитектурным проектам, и парки обустраивать, и скверы, чтобы людям жилось радостно», - пояснил глава региона представителям средств массовой информации в ходе выездного совещания.



К презентации подготовлен проект городской лестницы с видовыми площадками, которая соединит улицу Кирова с территорией строящегося Спасского кафедрального собора. На оборонительном валу, с которого начинала строиться Пенза, будет реконструирована стилизованная бревенчатая стена со смотровой площадкой. Это в лучшую сторону изменит облик улицы Кирова, будет привлекать туристов в наш город. Старинные здания на улице Белинского будут сохранены.

Новость: Валера Марков 16 июня 2017