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Создание новых городских объектов позволит усилить туристическую привлекательность Пензы, уверен губернатор
Сегодня в Пензе
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Иван Белозерцев сообщил о деталях готовящегося к презентации проекта видовой лестницы, которая соединит улицу Кирова с территорией строящегося собора на Советской площади. «Нам надо больше в городе Пензе и области создавать современных объектов. И дома красивые строить по оригинальным архитектурным проектам, и парки обустраивать, и скверы, чтобы людям жилось радостно», - пояснил глава региона представителям средств массовой информации в ходе выездного совещания.
Иван Белозерцев сообщил о деталях готовящегося к презентации проекта видовой лестницы, которая соединит улицу Кирова с территорией строящегося собора на Советской площади.
«Нам надо больше в городе Пензе и области создавать современных объектов. И дома красивые строить по оригинальным архитектурным проектам, и парки обустраивать, и скверы, чтобы людям жилось радостно», - пояснил глава региона представителям средств массовой информации в ходе выездного совещания.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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