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 Пятница, 16 июня 2017
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ЛЕТО БЕЗ ОПАСНОСТИ
Сегодня в Пензе
 
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Дорожное движение на аллеях детского лагеря «Юность» было напряженным. Единственное отличие от оживленных городских улиц – шума моторов здесь не наблюдалось. Но потоки двухколесного транспорта, как и положено, регулировали инспекторы ДПС. Полицейские приехали в гости к юным велосипедистам в рамках традиционной акции – «Лето без опасности».

«При проведении данных мероприятий детям напомнили о правилах безопасного поведения вблизи проезжей части. Показали на практике, как правильно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в результате ДТП. После чего дети сами продемонстрировали навыки фигурного вождения велосипеда», – рассказал инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Для многих искусство управлять двухколесным железным конем оказалось непростым, но вполне постижимым.     

«Мне больше всего понравилось ездить на велосипеде зигзагами. Раньше я ездил только по прямой», – поделился воспитанник лагеря.

Но тишина скоро сменилась ревом мотоциклетных двигателей. У «Ночных волков» в лагере тоже была своя задача. На собственном наглядном примере продемонстрировать ребятам, что шлемы, наколенники, налокотники, «черепахи» и прочие средства защиты – не только стильно, но и порой жизненно необходимо. Для благодарных слушателей урок даром не прошел.

«Экипировка – она очень нужна для велосипедиста. Она полностью защищает человека и в ней падать не очень больно. Еще мне понравилось, что я покатался на мотоцикле», – рассказал один из подростков.

До окончания летних каникул полицейские и байкеры в составе совместного десанта планируют объехать и другие лагеря.

Новость: Валерий Марков 16 июня 2017
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