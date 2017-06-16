Финансы и авансы

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На возраст не смотрели – решили поддержать и начинающих, и маститых. Главный критерий отбора для вступления в программу поддержки сельхозтоваропроизводителей – эффективность и перспективность хозяйства.
Начальник Управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма Министерства сельского хозяйства, Вячеслав Шиняев, отметил: «На сегодняшний день, по результатам работы конкурсной комиссии, у нас признаны участниками 14 человек. В рамках начинающих поддержаны восемь проектов, пять проектов – в рамках семейных животноводческих ферм, и один проект — из сельскохозяйственных потребительских кооперативов».
Все инициативные сельчане для нас одинаково ценны, говорят в профильном Министерстве. Но условия программы предусматривают градацию размера выплат. От полутора до трех миллионов рублей. Самые крупные гранты – для тех, кто занят производством мяса и молока. В их числе – глава крестьянско-фермерского хозяйства из Белинского района Оксана Февралева, по совместительству – мама восьмерых детей.
«Благодаря этой поддержке мы приобретём новую технику и КРС. Кипим трактор с навесным оборудованием и тёлочек, которые у нас будут телиться и приносить нам прибыль. И с этой техникой мы будем заготавливать корма для наших животных», - пояснила Оксана Февралёва.
Тем фермерам и кооператорам, кому в этот день не повезло, огорчаться не стоит, успокаивают в руководстве Минсельхоза. Конкурс будет продолжен.
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