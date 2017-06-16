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Вопросы общественной безопасности
Сегодня в Пензе
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В стенах Дома молодежи обсудили различные аспекты профилактики правонарушений на территории Пензенской области. Также участники семинара рассказали о проделанной работе в текущем году.
«Я бы хотел отметить, за 5 месяцев текущего года при непосредственном участии дружинников совместно с сотрудниками полиции было раскрыто 15 преступлений, выявлено и пресечено 1312 административных правонарушений» - рассказывает Начальник Управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области ,Валерий Муругов.
Представители силовых ведомств рассказали о профилактической работе, которая ведется с молодежью и отчитались по вопросам жестокого обращения родителей с несовершеннолетними.
«Несколько снизилось качество профилактической работы со стороны уполномоченных органов, не всегда осуществляется должное реагирование с их стороны на факты несистематического предоставления родителями ребенка питания, оставление без присмотра и средств к существованию, грубого нарушения режима дня, обусловленного потребностями ребенка»,- комментирует Яна Флерова, старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области.
Итоговой на семинаре стала тема профилактики среди бывших осужденных к наказаниям без изоляции от общества.
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