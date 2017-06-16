В Пензенской картинной галерее хранятся работы таких великих художников, как Савицкий, Репин, Шишкин и многих других. Вместе с ними теперь весят работы молодой художницы из Волгограда.

В 2011 году Татьяна Белозерова окончила Пензенское художественное училище и по его завершению решила остаться в нашем городе. За годы работы Татьяна была участником и становилась лауреатом международных и российских выставок.

«В этой выставке я хотела показать рост, потому что здесь есть работы начиная с 2011 года вплоть до тех, которые только неделю назад вышли в свет»,-рассказала Татьяна Белозерова.

Несмотря на то, что она является лауреатом престижных выставок со всего мира, «почивать на лаврах» она считает, ей не приходиться. С каждой работой необходимо делать, что-то совершенно новое, уникальное.

«Для художника никогда нельзя, так сказать. Были такие великие авторы, которые в конце своей жизни были не уверены и не довольны собой. Предела совершенства нет, поэтому «почивать на лаврах» нельзя никогда»,-подчеркнула Татьяна Белозерова.

Также Татьяна поделилась своими планами на будущее.

«Делаю маленькие шажки к большой цели действительно, чтобы стать членом Союза Художников России. Это очень большая честь»,-добавила Татьяна Белозерова.

Всего на выставке представлено более 60 работ. Экспозицию можно будет посмотреть в течение месяца в Пензенской картинной галерее.