|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Графика»
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
В Пензенской картинной галерее хранятся работы таких великих художников, как Савицкий, Репин, Шишкин и многих других. Вместе с ними теперь весят работы молодой художницы из Волгограда.
В 2011 году Татьяна Белозерова окончила Пензенское художественное училище и по его завершению решила остаться в нашем городе. За годы работы Татьяна была участником и становилась лауреатом международных и российских выставок.
«В этой выставке я хотела показать рост, потому что здесь есть работы начиная с 2011 года вплоть до тех, которые только неделю назад вышли в свет»,-рассказала Татьяна Белозерова.
Несмотря на то, что она является лауреатом престижных выставок со всего мира, «почивать на лаврах» она считает, ей не приходиться. С каждой работой необходимо делать, что-то совершенно новое, уникальное.
«Для художника никогда нельзя, так сказать. Были такие великие авторы, которые в конце своей жизни были не уверены и не довольны собой. Предела совершенства нет, поэтому «почивать на лаврах» нельзя никогда»,-подчеркнула Татьяна Белозерова.
Также Татьяна поделилась своими планами на будущее.
«Делаю маленькие шажки к большой цели действительно, чтобы стать членом Союза Художников России. Это очень большая честь»,-добавила Татьяна Белозерова.
Всего на выставке представлено более 60 работ. Экспозицию можно будет посмотреть в течение месяца в Пензенской картинной галерее.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru