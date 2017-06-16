Время заплатить долги

В Одиннадцатом Арбитражном Апелляционном суде было рассмотрено гражданское дело по иску Управления муниципального имущества администрации города Пензы. Истец требовал от ООО «Инвест-Евро-Пенза» выплатить задолженность по арендной плате по договору аренды земельного участка за период с октября 2012 г. по январь 2016 г. с участием представителей Финансового управления города Пензы.



Исковые требования удовлетворены. С ООО «Инвест-Евро-Пенза» в доход бюджета города Пензы взыскана сумма почти в 103 миллиона рублей.



Муниципальное образование город Пенза в лице Управления муниципального имущества администрации города Пензы и Финансового управления города Пензы продолжают работу по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов.

Новость: Валера Марков 16 июня 2017