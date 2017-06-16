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Жители улицы Краснова формируют городскую среду
Сегодня в Пензе
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В Первомайском районе на улице Краснова, 45 прошла встреча с жителями по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Приоритетный проект «Комфортная городская среда» предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.
В Первомайском районе на улице Краснова, 45 прошла встреча с жителями по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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