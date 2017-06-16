Жители улицы Краснова формируют городскую среду

В Первомайском районе на улице Краснова, 45 прошла встреча с жителями по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Приоритетный проект «Комфортная городская среда» предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 2022 годы комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству с целью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

До жильцов многоквартирного дома довели информацию о целях, сроках и условиях программы. В рамках реализации программы будут произведены: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн, организация детских и спортивных площадок, обустройство автомобильных парковок, тротуаров, озеленение дворовых территорий.

В ходе встречи жители задавали представителям власти интересующие их вопросы.

Новость: Валера Марков 16 июня 2017