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Операция «Оружие»
Сегодня в Пензе
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С начала года на территории Пензы проводится профилактическая операция «Оружие». Граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, не просто освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение, но и получают денежное вознаграждение. За первое полугодие в рамках операции пензенцам выплачено 54 тысячи рублей.
«За первое полугодие 2017-ого гражданами добровольно сдано 16 единиц как нарезного, так и гладкоствольного оружия, 360 патронов, 4 наступательных гранаты», — пояснил Начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Пензе, Юрий Князькин.
Свою находку Виктор Резуев обнаружил у родителей на огороде: «Поехал сажать картошку — нашёл огнестрельное оружие. Смотрю что-то торчит, потом распознал ствол и курок. Посоветовался с друзьями — сказали, чтобы сдал в полицию. Зачем оно мне нужно?»
Ещё один пензенец нашёл гранаты, разбирая гараж, перешедший к нему по наследству. Гражданин немедленно сдал их в полицию.
«По вопросам добровольной сдачи оружия граждане могут обращаться в отдел полиции по месту жительства, а также Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области на ул. Некрасова,15», — отметил Юрий Князькин.
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