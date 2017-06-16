НЕ КУШ, А СРОК

Соблазн велик, когда руки доходят до больших денег. Не считая свой поступок преступлением, сотрудник инкассации воспользовался служебным положением и присвоил около двух миллионов рублей. Всё до копейки планировал вернуть, получив с помощью краденого большой выигрыш.

«У молодого человека возникла идея поиграть в тотализатор. Он взял из денежного мешка более 400 тыс. рублей и вынес из помещения. В салоне сотовой связи данные денежные средства он положил себе на телефон. Через сеть Интернет молодой человек сделал несколько ставок, но проиграл», – сообщила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На следующий день невезучий игрок решил снова испытать удачу. На кону оказалась сумма вдвое больше прежней. Мужчина проиграл сначала 800 тысяч рублей, а потом окончательно убедился, что фортуна не на его стороне – еще 700 тысяч на третий день не принесли никакой прибыли.

«По словам подозреваемого, в игровых клубах он играл, когда учился в институте. На преступление он пошел с целью получить большой выигрыш, в потом возместить деньги, которые присвоил. В отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, за присвоение и растрату ему грозит до 10 лет тюрьмы.