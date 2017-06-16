Большинство жителей региона оценивают работу МФЦ положительно

95% жителей региона довольны работой МФЦ. Таковы данные социологического опроса, проведенного в Пензе, Кузнецке, Городище, Сердобске и Нижнеломовском районе.

На вопросы специалистов ответили более 1000 человек, обращающихся за государственными и муниципальными услугами в многофункциональные центры.

По итогам опроса 95% респондентов охарактеризовали работу многофункциональных центров положительно, негативно отозвались о работе 2,3 % (25 человек).

Пользователи услуг МФЦ также были опрошены на предмет улучшения работы МФЦ. Основными пожеланиями были увеличение количества окон приема, организация парковок и подъездных путей, повышение квалификации сотрудников.