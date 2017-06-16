РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

В региональном Следственном Управлении УМВД России завершено расследование уголовного дела, длившееся 11 месяцев, в отношении участников организованной группы, обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

«В состав группы входили 6 человек в возрасте от 20 до 30 лет, которые обеспечивали деятельность интернет- магазина по продаже наркотических средств на территории Пензенской области. Среди них оптовые и розничные закладчики, а также их руководители», - комментирует Заместитель начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Пензенской области, Олег Буканов.

По данным следствия, обвиняемые осуществляли преступную деятельность в период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года. Большинство злоумышленников между собой лично знакомы не были. Обмен информацией между ними происходил через интернет с соблюдением мер конспирации.

«Для всех участников группы незаконный оборот наркотических средств был основным источником дохода. Вхождение в состав организованной группы осуществлялся после внесения обеспечительного платежа в сумме до 5 тысяч рублей. Руководители организованной группы заинтересовывали её участников возможностью карьерного роста с увеличением дохода», - сообщает Олег Буканов.

Для хранения оптовых партий злоумышленники использовали арендованные ими квартиры.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 1 килограмма наркотических средств синтетического происхождения рыночной стоимостью около 1,5 миллиона рублей»,- комментирует Заместитель начальника отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Пензенской области, Олег Буканов.

Участникам организованной группы предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст. 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.