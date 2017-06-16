В рамках проведения мероприятий по благоустройству администрацией Ленинского района выполнены работы по санитарной очистке и покосу травы. Также очищены от объявлений линии контактной сети и световые опоры по улице Окружной.

В рабочем порядке вывозится мусор с территорий обслуживаемых многоквартирных домов.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» проведены работы по покосу травы на улицах Захарова, Некрасова.

Всего в покосе на территории района задействовано 24 триммера, 1 райдер, 1 газонокосилка. Покос выполнен на территории более 13,5 тысяч квадратных метров.

Новость: Валера Марков 16 июня 2017