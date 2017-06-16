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Жители Согласия рассказали о своих проблемах
Сегодня в Пензе
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Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями депутатского корпуса, коммунальных предприятий и УМВД проведен сход жителей в микрорайоне Согласие. В ходе встречи жители озвучили целый ряд проблемных вопросов: ремонт асфальтового покрытия дорог в данном микрорайоне, водоснабжение индивидуальных домовладений, строительство ливневой канализации, обустройство детских игровых площадок. На все интересующие жителей вопросы представителями органов власти даны ответы и разъяснения, обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль.
Главой администрации Железнодорожного района города Пензы Олегом Денисовым совместно с представителями депутатского корпуса, коммунальных предприятий и УМВД проведен сход жителей в микрорайоне Согласие.
В ходе встречи жители озвучили целый ряд проблемных вопросов: ремонт асфальтового покрытия дорог в данном микрорайоне, водоснабжение индивидуальных домовладений, строительство ливневой канализации, обустройство детских игровых площадок.
На все интересующие жителей вопросы представителями органов власти даны ответы и разъяснения, обращения, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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