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Более 2,8 тыс железнодорожников Пензенского региона приняли участие в акции «Зеленая неделя»
Сегодня в Пензе
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Акция, «Зеленая неделя» стартовавшая 5 июня, была приурочена к Всемирному дню окружающей среды и объявленному в стране Году экологии. В течение недели работы по улучшению эстетического состояния территорий были развернуты на всех железнодорожных предприятиях Пензенского региона. В первую очередь мероприятия по благоустройству организовывались на крупных станциях и объектах пассажирской инфраструктуры. Кроме того, задействованные в эконеделе железнодорожники занимались вырубкой кустарников и уборкой мусора в полосе отвода. Всего за неделю с момента начала акции на территории Пензенского региона силами почти трех тысяч железнодорожников были вырублены кустарники и старые деревья на протяжении 77 км, более чем на 200 км скошена трава.
Акция, «Зеленая неделя» стартовавшая 5 июня, была приурочена к Всемирному дню окружающей среды и объявленному в стране Году экологии.
В течение недели работы по улучшению эстетического состояния территорий были развернуты на всех железнодорожных предприятиях Пензенского региона. В первую очередь мероприятия по благоустройству организовывались на крупных станциях и объектах пассажирской инфраструктуры. Кроме того, задействованные в эконеделе железнодорожники занимались вырубкой кустарников и уборкой мусора в полосе отвода. Всего за неделю с момента начала акции на территории Пензенского региона силами почти трех тысяч железнодорожников были вырублены кустарники и старые деревья на протяжении 77 км, более чем на 200 км скошена трава.
Новость: Валера Марков 16 июня 2017
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