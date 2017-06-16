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 Пятница, 16 июня 2017
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Более 2,8 тыс железнодорожников Пензенского региона приняли участие в акции «Зеленая неделя»
Сегодня в Пензе
 

Акция, «Зеленая неделя» стартовавшая 5 июня, была приурочена к Всемирному дню окружающей среды и объявленному в стране Году экологии.

В течение недели работы по улучшению эстетического состояния территорий были развернуты на всех железнодорожных предприятиях Пензенского региона. В первую очередь мероприятия по благоустройству организовывались на крупных станциях и объектах пассажирской инфраструктуры. Кроме того, задействованные в эконеделе железнодорожники занимались вырубкой кустарников и уборкой мусора в полосе отвода. Всего за неделю с момента начала акции на территории Пензенского региона силами почти трех тысяч железнодорожников были вырублены кустарники и старые деревья на протяжении 77 км,  более чем на 200 км скошена трава. 

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